Inter, occhi su Idrissa Toure per gennaio? Al Pisa potrebbe interessare Valentin Carboni

Nel successo per 2-0 dell'Inter sul Pisa, uno dei migliori in capo per i toscani è stato Idrissa Touré, di professione esterno destro. Un ruolo che proprio in casa Inter è oggi scoperto, visti gli infortuni contemporanei di Dumfries e Darmian e l'adattamento complicato di Luis Henrique al calcio italiano.

Da alcune settimane l'esterno del Pisa è così entrato nella lista del ds Piero Ausilio, che domenica lo ha seguito dal vivo dalla tribuna dando conferma agli ottimi rapporti degli scout. A gennaio, nel caso in cui i fastidi fisici dovessero proseguire, ecco che secondo Tuttosport l'Inter potrebbe muoversi proprio nella direzione del classe '98 che piace anche al Napoli.

E l'Inter a quel punto potrebbe giocarsi la carta Valentin Carboni: il trequartista argentino sta trovando poco spazio nel prestito al Genoa e quindi nelle prossime settimane non è da escludere la ricerca di una nuova sistemazione. E il Pisa da tempo ammira le sue qualità e vorrebbe aggiungerlo alla rosa di Alberto Gilardino. A tal proposito, a margine della partita, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado aveva così commentato l'incontro coi dirigenti dell'Inter: "Touré è già da due anni che lo stanno guardando. Se ne abbiamo parlato? Abbiamo parlato di tante cose".