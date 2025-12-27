Pisa, Toure: "Pronti per sfidare la Juventus, non vedo l'ora di giocarci contro"
Idrissa Touré, centrocampista del Pisa, è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida con la Juventus: "Stiamo bene, le ultime settimane non sono state facili però nelle difficoltà si vede sempre la forza. Siamo pronti per questa partita, daremo il cuore senza mollare un centimetro. Sarà una bella partita per tutti".
Cosa ricordi dell'esperienza alla Juventus?
"Erano i miei primi anni in Italia, sono arrivato alla Juve U23 e avevo la possibilità di allenarmi con la prima squadra: è stata una bellissima esperienza, sono felice di giocare contro di loro e spero di vincere questa partita. Non vedo l'ora di giocare".
