Inter, oltre il danno anche la beffa? Possibile multa per lo sponsor nella gara contro il Bodo/Glimt

L'eliminazione dalla Champions League, per mano del Bodo/Glimt, brucia ancora in casa Inter, ma oltre al danno potrebbe arrivare anche la beffa. Secondo quanto riportato dal quotidiano norvegese Aftenposten, i nerazzurri sono infatti finiti nel mirino dell'autorità del Paese scandinavo per il gioco d'azzardo, il Lotteritilsynet, a causa della sponsorizzazione presente nella maglia dei nerazzurri utilizzata nella gara di andata in Norvegia, dove è consentito fare pubblicità solo e soltanto agli operatori statali Norsk Tipping e Norsk Rikstoto.

Sulla divisa dell'Inter era presente invece, come al solito, il marchio Betsson.sport e questo potrebbe rappresentare, secondo il Lotteritilsynet, una violazione del divieto di marketing previsto dalla legge locale sul gioco d’azzardo.

Le parole del direttore di Lotteritilsynet.

Ai microfoni di Aftenposten, Tore Bell, direttore di dipartimento del Lotteritilsynet, ha affermato, come riportato da Calcio e Finanza: "La pubblicità sulle maglie rientra nel divieto se il nome promosso è sufficientemente noto da essere associato al gioco d’azzardo. Le conseguenze, in caso di violazione, arrivano fino alla multa. Resta però da chiarire chi sarebbe l’eventuale destinatario di un provvedimento: l’Inter come club o il Bodø/Glimt in qualità di organizzatore.

In chiusura, lo stesso Tore Bell, ha parlato anche della possibilità che venga fatta una multa all'Inter: "È possibile, ma è una questione che dobbiamo esaminare più da vicino".