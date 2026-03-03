Fiorentina, Kean da valutare dopo il problema di Udine: domani alla ripresa sarà fatta chiarezza
Dopo il rumoroso tonfo di ieri sera contro l'Udinese, la Fiorentina di Paolo Vanoli sta beneficiando, nella giornata di oggi, di un giorno libero dopo una settimana ricca di impegni considerando anche la Conference League. La squadra si ritroverà domani al Viola Park e in quell'occasione sarà fatta maggiore chiarezza anche sulle condizioni di Moise Kean. Il centravanti proprio durante la sfida con l'Udinese ha subito un colpo alla tibia, nel corso di un'azione offensiva in cui si è fatto male anche il difensore bianconero Bertola, chiedendo il cambio.
Da quanto raccolto da FirenzeViola, lo staff sanitario gigliato osserverà i progressi in questo senso con le terapie di queste ore per poi prendere una direzione più precisa. Fra le possibilità c'è anche quella di un programma di lavoro personalizzato, magari anche con qualche giorno di riposo, come accaduto le scorse settimane col problema alla caviglia. Una situazione comunque da valutare con attenzione, in vista dei prossimi importantissimi impegni della squadra a cominciare dalla prossima casalinga contro il Parma.
