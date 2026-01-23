TMW Inter, per Jakirovic visite iniziate: nel primo pomeriggio firmerà col suo nuovo club

Chiuso ieri il colpo Leon Jakirovic per l'Inter: il difensore centrale croato classe 2008 è arrivato a Milano ieri e poco fa è arrivato al CONI per le visite mediche di rito. Nel primo pomeriggio sarà in sede per la firma e attività media con i canali del club, mentre l'annuncio ufficiale del club nerazzurro dovrebbe arrivare tra oggi e domani.

Una trattativa, quella definita con la società croata, che si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus. Un rinforzo di prospettiva, in attesa di capire quale sarà il suo adattamento e la sua crescita.

Nei giorni scorsi, il presidente dell'Inter Beppe Marotta aveva così parlato del giocatore: "La Dinamo ha sempre giocatori interessantissimi. Non nascondo che i miei colleghi hanno fatto un sondaggio per lui, speriamo di chiudere quanto prima e saremmo felici di avere con noi questo ragazzo molto interessante".