Jakirovic all'Inter, il Ds della Dinamo Zagabria: "Agenti non convinti del percorso qui"

Adesso è anche ufficiale, Leon Jakirovic (18 anni) è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore croato classe 2008 lascia la Dinamo Zagabria e si trasferisce a titolo definitivo nei nerazzurri, dove comincerà il suo percorso in Serie C con la selezione Under 23. Sono arrivate tutte le conferme del caso, il trasferimento è definito.

Anche dai canali ufficiali della Dinamo Zagabria arriva la conferma della fumata bianca e del passaggio all'Inter di Jakirovic. Si ritrovano anche alcune dichiarazioni a commento del trasferimento da parte di Dario Dabac, direttore sportivo dei croati: "Il grande desiderio di Leon, della sua famiglia e dell'entourage era di continuare la sua carriera all'Inter. In primavera, abbiamo firmato un contratto con Leon, per il quale avevamo il piano di fargli guadagnare esperienza nel calcio dei grandi attraverso la selezione giovanile prima e la squadra B poi, per poi diventare in seguito un calciatore di prima squadra alla Dinamo".

Prosegue e conclude poi Dabac, direttore sportivo della prima squadra di Zagabria: "Dato che però questo non aderiva del tutto alle aspettative dei suoi agenti, e data la decisione di intraprendere una strada diversa, abbiamo ritenuto che questa fosse la soluzione migliore per la Dinamo". In conclusione, si legge anche un rapido augurio a Jakirovic da parte del club per il prosieguo di carriera all'Inter: "La GNK Dinamo ringrazia Leon Jakirović per il suo contributo passato al Club e gli augura tanto successo, salute e successi sportivi nel prosieguo della sua carriera professionistica".