Inter, c'è il debutto (sfortunato) di Jakirovic in Coppa Italia Primavera contro la Juventus

Il mercato invernale dell’Inter ha portato in dote un solo volto nuovo e oggi è arrivato anche il momento del suo debutto. Leon Jakirovic, difensore croato classe 2008 prelevato dall’Hajduk Spalato, ha infatti disputato i suoi primi minuti con la maglia nerazzurra, iniziando ufficialmente la sua avventura in Italia.

Il giovane centrale non era stato inserito tra i convocati da Stefano Vecchi per la sfida dell’Under 23 contro il Lumezzane, ma ha invece ricevuto la chiamata di Benny Carbone. Con la maglia numero 53 sulle spalle, Jakirovic ha fatto il suo esordio nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, entrando in campo in un momento tutt’altro che semplice della partita.

Il suo ingresso è arrivato al 79’, con l’Inter sotto di un gol. Appena due minuti più tardi, però, i bianconeri hanno trovato il raddoppio con Durmisi, al termine di un’azione gestita male dall’intero reparto difensivo. Nel finale è poi arrivato anche il terzo gol, firmato da Leone con una conclusione da centrocampo. Per Jakirovic si è trattato dunque di uno spezzone di gara complicato, circa dieci minuti complessivi utili più che altro per prendere confidenza con ritmo e contesto.