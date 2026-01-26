Ufficiale
Inter, ecco Leon Jakirovic: c'è l'annuncio. Il difensore giocherà con l'U23 in Serie C
Rinforzo dalla Croazia, e per il futuro, per l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008, si legge nel comunicato stampa ufficiale del club di viale della Liberazione, giocherà con l’Inter U23 in Serie C.
I dettagli. La negoziazione con la formazione croata si è definita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus.
Nato a pochi km dal confine con la Bosnia ed Erzegovina, Jakirovic è un difensore centrale di 191 centimetri, mancino di piede. In patria è stato paragonato a Gvardiol, ma ricorda anche Alessandro Bastoni e lo stesso Chivu.
