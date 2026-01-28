Inter, pestone di Akanji: Acerbi si arrabbia, ma resta in campo con la mano fasciata

Problemi alla mano destra per Francesco Acerbi al 37' del primo tempo della sfida fra Borussia Dortmund ed Inter. Dopo un contrasto con Fabio Silva il centrale italiano ha subito un pestone involontario da parte del compagno di squadra Manuel Akanji. Acerbi è stato soccorso dallo staff medico nerazzurro - dopo essersi innervosito un po' - ed è rientrato in campo con una vistosa fasciatura fra anulare e mignolo.