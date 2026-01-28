Inter, pestone di Akanji: Acerbi si arrabbia, ma resta in campo con la mano fasciata
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Borussia Dortmund-Inter su TMW
Problemi alla mano destra per Francesco Acerbi al 37' del primo tempo della sfida fra Borussia Dortmund ed Inter. Dopo un contrasto con Fabio Silva il centrale italiano ha subito un pestone involontario da parte del compagno di squadra Manuel Akanji. Acerbi è stato soccorso dallo staff medico nerazzurro - dopo essersi innervosito un po' - ed è rientrato in campo con una vistosa fasciatura fra anulare e mignolo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Ora in radio
Primo piano
Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile