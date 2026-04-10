Chivu: "Bastoni non deve essere recuperato psicologicamente, chi ha sparato su di lui sì"

Dopo un periodo difficilissimo, con la vittoria dell'Inter anche Alessandro Bastoni è tornato a sorridere. Il difensore dell'Inter ha giocato da titolare il match contro la Roma, salvo poi essere sostituito per un fastidio alla caviglia. In vista di Como non c'è preoccupazione, ma Cristian Chivu ci ha tenuto ancora una volta a difenderlo dalle critiche che ha ricevuto sui social e non solo.

Il tecnico rumeno ha rilasciato un'intervista a SportMediaset, parlando così del classe '99: "Bastoni non ha bisogno di essere recuperato psicologicamente, credo che la gente fuori che ha sparato una gogna che non ha fine che ha bisogno di qualche lavoro psicologico". Chissà se basteranno queste dichiarazioni a convincerlo a restare all'Inter, con il Barcellona che ha intensificato il forcing sull'ex Atalanta nelle ultime ore.

Infine Chivu ha concluso: "Fare l'allenatore dell'Inter vuol dire avere ambizioni importanti. Sono felice perché arriviamo agli ultimi due mesi del campionato con la possibilità di raggiungere degli obiettivi. Abbiamo il dovere di credere di poter vincere tutto quello che è rimasto. I miei principi vanno oltre le aspettative della narrazione di qualcuno. Non ho cercato di cambiare, sono sempre rimasto me stesso. Non sento il dovere di fare proclami e cercare conflitti".