L'Inter inizia a pensare al futuro della porta: nel mirino due di Serie A e Atubolu del Friburgo

In casa Inter vanno avanti le valutazioni e soprattutto le riflessioni su Yann Sommer, portiere finito al centro delle critiche dopo l'intervento contro il Milan sul tiro di Saelemaekers respinto sui piedi di Pulisic, poi autore del gol del definitivo 1-0 rossonero.

Più in generale il portiere svizzero in questo avvio di stagione non è sembrato ai livelli delle passate annate, col suo vice Josep Martinez che per il momento viene preservato dopo l'incidente stradale di fine ottobre. Per lui, probabile rientro in campo in Coppa Italia la prossima settimana con il Venezia.

A prescindere dal momento attuale, l'Inter come dicevamo si interroga sul futuro: il contratto di Sommer è in scadenza al termine della stagione e per il Corriere dello Sport non sarà rinnovato, col giocatore che dirà così addio. E l'Inter che si metterà alla ricerca di un nuovo numero uno. I nomi? Tanti quelli emersi nelle ultime settimane, da Caprile del Cagliari a Suzuki del Parma, fino a Atubolu del Friburgo. Tutti portieri giovani e di prospettiva ma con un presente già al centro della scena, con la società nerazzurra che però dovrà fare valutazioni anche sulla pesantezza della maglia lasciata in eredità da Sommer e sulla personalità che il nuovo titolare dovrà avere.