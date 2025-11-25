Serie A, la Flop 11 dopo 12 giornate: Sommer è la novità fra i pali

Di seguito la Flop 11 di Serie A dopo 12 giornate. Una sola novità rispetto all'ultimo turno e riguarda il portiere. Il derby negativo è costato a Sommer l'ingresso nella formazione da incubo, prendendo il posto di Razvan Sava. Questo il nostro 4-3-1-2 che vede ancora la Fiorentina come squadra più rappresentata.

Yann Sommer - (Inter) 5.75

Dodo - (Fiorentina) 5.54

Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.60

Abdoulaye Ndiaye - (Parma) 5.50

Nuno Tavares - (Lazio) 5.57

Marius Marin - (Pisa) 5.44

Cher Ndour - (Fiorentina) 5.43

Nicolò Fagioli - (Fiorentina) 5.44

Matteo Tramoni - (Pisa) 5.50

Jonathan David - (Juventus) 5.36

Lorenzo Colombo - (Genoa) 5.45

- - -

SERIE A - 12ª GIORNATA

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta 3-1

17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

Hellas Verona - Parma 1-2

18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)

Cremonese - Roma 1-3

17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)

Lazio - Lecce 2-0

29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin

Inter - Milan 0-1

54' Pulisic

Torino - Como 1-5

36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)

Sassuolo - Pisa 2-2

4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)

CLASSIFICA

1. Roma 27

2. Milan 25

3. Napoli 25

4. Inter 24

5. Bologna 24

6. Como 21

7. Juventus 20

8. Lazio 18

9. Sassuolo 17

10. Udinese 15

11. Cremonese 14

12. Torino 14

13. Atalanta 13

14. Cagliari 11

15. Parma 11

16. Pisa 10

17. Lecce 10

18. Genoa 8

19. Hellas Verona 6

20. Fiorentina 6

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)

3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)

Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)

Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)

Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)

Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)

Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)

Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)