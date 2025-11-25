Serie A, la Flop 11 dopo 12 giornate: Sommer è la novità fra i pali
Di seguito la Flop 11 di Serie A dopo 12 giornate. Una sola novità rispetto all'ultimo turno e riguarda il portiere. Il derby negativo è costato a Sommer l'ingresso nella formazione da incubo, prendendo il posto di Razvan Sava. Questo il nostro 4-3-1-2 che vede ancora la Fiorentina come squadra più rappresentata.
Yann Sommer - (Inter) 5.75
Dodo - (Fiorentina) 5.54
Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.60
Abdoulaye Ndiaye - (Parma) 5.50
Nuno Tavares - (Lazio) 5.57
Marius Marin - (Pisa) 5.44
Cher Ndour - (Fiorentina) 5.43
Nicolò Fagioli - (Fiorentina) 5.44
Matteo Tramoni - (Pisa) 5.50
Jonathan David - (Juventus) 5.36
Lorenzo Colombo - (Genoa) 5.45
- - -
SERIE A - 12ª GIORNATA
Cagliari - Genoa 3-3
18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)
Udinese - Bologna 0-3
54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi
Fiorentina - Juventus 1-1
45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)
Napoli - Atalanta 3-1
17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)
Hellas Verona - Parma 1-2
18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)
Cremonese - Roma 1-3
17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)
Lazio - Lecce 2-0
29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin
Inter - Milan 0-1
54' Pulisic
Torino - Como 1-5
36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)
Sassuolo - Pisa 2-2
4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)
CLASSIFICA
1. Roma 27
2. Milan 25
3. Napoli 25
4. Inter 24
5. Bologna 24
6. Como 21
7. Juventus 20
8. Lazio 18
9. Sassuolo 17
10. Udinese 15
11. Cremonese 14
12. Torino 14
13. Atalanta 13
14. Cagliari 11
15. Parma 11
16. Pisa 10
17. Lecce 10
18. Genoa 8
19. Hellas Verona 6
20. Fiorentina 6
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)
3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)
Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)
Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)
Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)
Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)
Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)
Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)
Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)
Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)
Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.