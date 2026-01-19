TMW
Inter, rifinitura in vista dell'Arsenal: Josep Martinez regolarmente in gruppo
Allenamento di rifinitura in corso per l'Inter di Cristian Chivu in vista dell'importantissimo incrocio in Champions League contro l'Arsenal, penultima sfida della League Phase che si giocherà domani sera alle ore 21 a San Siro.
La principale novità riguarda la regolare presenza in gruppo di Josep Martinez, portiere reduce da problemi alla caviglia. Con lui anche Tomas Palacios, pur non essendo presente in lista UEFA. Ancora assenti Di Gennaro, Calhanoglu e Dumfries. Da segnalare come Lautaro Martinez abbia iniziato la seduta in modo personalizzato, per quella che sembra comunque essere una gestione studiata delle forze del capitano nerazzurro.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
