Inter, seduta verso l'Atalanta. Ancora a parte 3 big, ma per Bastoni c'è fiducia
Seduta mattutina per l'Inter di Cristian Chivu in vista della sfida contro l'Atalanta in programma sabato 14 marzo alle ore 15. Dopo il rientro di ieri in gruppo di Marcus Thuram post influenza, nella giornata di oggi non sono da segnalare sostanziali novità.
Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu hanno lavorato a parte proseguendo parallelamente i propri programmi di recupero dagli infortuni. Ancora a parte anche Alessandro Bastoni dopo l'infortunio rimediato nel derby, col difensore che sarà comunque rivalutato nella giornata di domani con buone possibilità di recupero per il match con la Dea.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
