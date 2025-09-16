Inter, senti Van Der Meyde: "Ajax bruttina. I nerazzurri hanno qualità decisamente più alte"

In vista del debutto in Champions dell'Inter, in programma domani sera, mercoledì 17 settembre alle 21:00 alla Johan Cruijff Arena per affrontare l'Ajax, a La Gazzetta dello Sport ha parlato Andy Van Der Meyde. Queste le sue parole riguardo al club olandese: "Che Ajax devono aspettarsi i nerazzurri? Non un granché. Giocano un calcio piuttosto bruttino. L’allenatore cambia spesso formazione e non c’è stabilità. Infatti i tifosi si stanno già lamentando: dicono che non vedono più il vero calcio dell’Ajax. Purtroppo, hanno ragione. L’Inter può approfittarne, e credo che lo farà. Oggi la qualità dei nerazzurri è decisamente più alta".

Quali sono i pericoli numero uno?

"Weghorst e Bergwijn in attacco rappresentano un buon test per la difesa dell’Inter, che però oggi sembra più solida. A centrocampo consiglio di tenere d’occhio Kian Fitz-Jim: volevano mandarlo in prestito e invece, quando gioca, è spesso il migliore in campo.

Poi c’è Josip Sutalo, molto forte, tornato da poco, e Jaros, il portiere preso dal Liverpool, che si sta comportando bene. Brian Brobbey, che era stato al Lipsia, invece non mi ha ancora convinto: mi sembra insicuro. A proposito di DNA Ajax, in panchina c’è uno che lo conosce bene, John Heitinga, un altro nostro ex compagno: ai tempi miei e di Cristian era giovane e purtroppo frenato dagli infortuni".