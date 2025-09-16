Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, senti Van Der Meyde: "Ajax bruttina. I nerazzurri hanno qualità decisamente più alte"

Inter, senti Van Der Meyde: "Ajax bruttina. I nerazzurri hanno qualità decisamente più alte"TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 10:45Serie A
di Niccolò Righi

In vista del debutto in Champions dell'Inter, in programma domani sera, mercoledì 17 settembre alle 21:00 alla Johan Cruijff Arena per affrontare l'Ajax, a La Gazzetta dello Sport ha parlato Andy Van Der Meyde. Queste le sue parole riguardo al club olandese: "Che Ajax devono aspettarsi i nerazzurri? Non un granché. Giocano un calcio piuttosto bruttino. L’allenatore cambia spesso formazione e non c’è stabilità. Infatti i tifosi si stanno già lamentando: dicono che non vedono più il vero calcio dell’Ajax. Purtroppo, hanno ragione. L’Inter può approfittarne, e credo che lo farà. Oggi la qualità dei nerazzurri è decisamente più alta".

Quali sono i pericoli numero uno?
"Weghorst e Bergwijn in attacco rappresentano un buon test per la difesa dell’Inter, che però oggi sembra più solida. A centrocampo consiglio di tenere d’occhio Kian Fitz-Jim: volevano mandarlo in prestito e invece, quando gioca, è spesso il migliore in campo.

Poi c’è Josip Sutalo, molto forte, tornato da poco, e Jaros, il portiere preso dal Liverpool, che si sta comportando bene. Brian Brobbey, che era stato al Lipsia, invece non mi ha ancora convinto: mi sembra insicuro. A proposito di DNA Ajax, in panchina c’è uno che lo conosce bene, John Heitinga, un altro nostro ex compagno: ai tempi miei e di Cristian era giovane e purtroppo frenato dagli infortuni".

Articoli correlati
Van Der Meyde difende Chivu: "Problemi fanno parte del mestiere. Con la Juve ko immeritato"... Van Der Meyde difende Chivu: "Problemi fanno parte del mestiere. Con la Juve ko immeritato"
Van der Meyde: "Dumfries tra i più sottovalutati al mondo. Oggi lo farei giocare... Van der Meyde: "Dumfries tra i più sottovalutati al mondo. Oggi lo farei giocare a sinistra"
Van der Meyde avverte l'Inter: "Gli esterni del Feyenoord sono molto forti, ti fanno... Van der Meyde avverte l'Inter: "Gli esterni del Feyenoord sono molto forti, ti fanno male"
Altre notizie Serie A
Roma ko prima del derby, l'ex Konsel minimizza: "Non è successo nulla. È solo la... Roma ko prima del derby, l'ex Konsel minimizza: "Non è successo nulla. È solo la 3‭ᵃ giornata"
Sindaco Sala: "Accordo coi club per la vendita di San Siro. Voglio avere la coscienza... Sindaco Sala: "Accordo coi club per la vendita di San Siro. Voglio avere la coscienza a posto"
Verona, l'infortunio di Gagliardini è meno serio del previsto: cosa filtra sui tempi... TMWVerona, l'infortunio di Gagliardini è meno serio del previsto: cosa filtra sui tempi di recupero
Condò e il pronostici della Champions: "Il Napoli è la nostra candidata di punta.... Condò e il pronostici della Champions: "Il Napoli è la nostra candidata di punta. Le altre..."
Tacchinardi sulla Juventus: "Tudor, lavoro straordinario. Adzic? Il miglior acquisto"... Esclusiva TMWTacchinardi sulla Juventus: "Tudor, lavoro straordinario. Adzic? Il miglior acquisto"
Di Livio approva Tudor: "Chi conosce mamma Juventus sa cosa serve" Di Livio approva Tudor: "Chi conosce mamma Juventus sa cosa serve"
Il ds del Borussia Dortmund: "Guirassy di livello mondiale. Mai stato vicino all'addio"... Il ds del Borussia Dortmund: "Guirassy di livello mondiale. Mai stato vicino all'addio"
San Siro, La Russa: "Avevo proposto due stadi vicini: no all'abbattimento del Meazza"... San Siro, La Russa: "Avevo proposto due stadi vicini: no all'abbattimento del Meazza"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Le più lette
1 Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
2 Donnarumma è andato al City perché al PSG non poteva guadagnare più di Dembelé
3 Atalanta, Pagliuca è a Bergamo per convincere Lookman a ritornare disponibile
4 Pasticcio VAR a San Siro: l'AIA ferma Marcenaro e Fabbri. Gravina: "Errore evidente"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 settembre
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Nico Paz l'ha rifatto. Il Como sa che il destino è segnato e se lo godrà fino a maggio
Immagine top news n.1 Donnarumma è andato al City perché al PSG non poteva guadagnare più di Dembelé
Immagine top news n.2 Secondo anno della "nuova" Champions al via: le regole nella League Phase. Festa solo per 8
Immagine top news n.3 Classifiche a confronto: +3 Napoli, +2 Juve! Sorridono Allegri e Gasp, male l'Inter
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica: doppio pareggio e 4 punti assegnati nei due posticipi del lunedì
Immagine top news n.5 Tudor: "Inter battuta senza essere al top". Ora la Juve sfida il Dortmund: torna Cambiaso
Immagine top news n.6 Pasticcio VAR a San Siro: l'AIA ferma Marcenaro e Fabbri. Gravina: "Errore evidente"
Immagine top news n.7 Da Huijsen a Yildiz: la Top 11 dei giocatori della Juventus Next Gen diventati grandi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
Immagine news podcast n.2 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
Immagine news podcast n.3 Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Immagine news podcast n.4 Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zizzari: "Il Ravenna può sognare in grande. Vi racconto il progetto FZ11 Academy"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Seconde squadre danno stabilità alla categoria, ma preferisco il campanilismo della C"
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Se il Trapani continua con questa marcia, può rientrare nel gruppo di testa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sindaco Sala: "Accordo coi club per la vendita di San Siro. Voglio avere la coscienza a posto"
Immagine news Serie A n.2 Verona, l'infortunio di Gagliardini è meno serio del previsto: cosa filtra sui tempi di recupero
Immagine news Serie A n.3 Condò e il pronostici della Champions: "Il Napoli è la nostra candidata di punta. Le altre..."
Immagine news Serie A n.4 Tacchinardi sulla Juventus: "Tudor, lavoro straordinario. Adzic? Il miglior acquisto"
Immagine news Serie A n.5 Di Livio approva Tudor: "Chi conosce mamma Juventus sa cosa serve"
Immagine news Serie A n.6 Il ds del Borussia Dortmund: "Guirassy di livello mondiale. Mai stato vicino all'addio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 3ª giornata: Santoro spicca su tutti
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori difensori dopo la 3ª giornata: in vetta una coppia di ex Fiorentina
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori portieri dopo la 3ª giornata: testa a testa Pigliacelli-Motta
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori giocatori dopo la 3ª giornata: Santoro in vetta. Popov insegue
Immagine news Serie B n.5 Spezia, niente Mondiale Under 20 per Mascardi, Candelari e Jack
Immagine news Serie B n.6 Bari, Sibilli sulla scia di Fagioli e Tonali: patteggiamento per il calcioscommesse
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zizzari: "Il Ravenna può sognare in grande. Vi racconto il progetto FZ11 Academy"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, aria tesa: confronto Cangelosi-Meluso e ciclo decisivo nelle prossime tre gare
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, secondo ko di fila. Iori: "Gli episodi stanno girando contro"
Immagine news Serie C n.4 Spolli: "Catania, la sconfitta con il Cosenza aiuterà la crescita. Spero sia l'anno buono"
Immagine news Serie C n.5 Rimini, tesserato Gabriele Ferrarini: si era svincolato dalla Fiorentina
Immagine news Serie C n.6 Lumezzane, caccia al dopo Paci: Emanuele Troise il nome caldo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'innamoramento degli USA per l'Italia: dopo Cantore e Boattin, c'è l'invito alla Nazionale
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Invito degli USA è una grande opportunità. E motivo d'orgoglio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo Cantore ecco Boattin: la terzina fa il suo debutto nel campionato statunitense
Immagine news Calcio femminile n.4 Amichevoli di lusso per l'Italia di Soncin: Giappone e doppia sfida agli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, Spugna: "Migliorare quando fatto l'anno scorso. Senza far la corsa sulla Roma"
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, il primo gol di Lehmann: "Giocando da vera squadra, arrivano i risultati"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…