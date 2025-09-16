Van Der Meyde difende Chivu: "Problemi fanno parte del mestiere. Con la Juve ko immeritato"

L'Inter nel destino ma anche l'Ajax, dove entrambi hanno militato nei primi anni di carriera, la carriera del tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu e di Van Der Meyde è passata da Milano ed Amsterdam, dove i due hanno condiviso la casacca dei lancieri. Oggi, alla vigilia della sfida di Champions tra le due squadre, il "cecchino olandese" ha parlato a La Gazzetta dello Sport iniziando proprio da una considerazione sul suo ex compagno di squadra: "Per me Chivu resterà sempre un ragazzo, un anno più giovane di me e già con la fascia a 21 anni. L'Ajax è un pianeta diverso da tutti: lì non si guarda la carta d'identità, ma se sei così precoce hai certamente qualcosa di speciale. Cristian era un leader naturale nello spogliatoio, rispettoso, sempre sorridente: lo definirei un vero gentiluomo. Non mi stupisce che oggi sia allenatore: questi primi problemi fanno parte del mestiere. La sconfitta con la Juve, secondo me, è stata immeritata".

Non pensa che sia arrivato all'Inter troppo presto?

"Chi lo decide? Se questo mestiere lo hai dentro non ci sono problemi di tempo. Dal Parma all'Inter è un bel salto ma i dirigenti di questo ne sono consapevoli: si fidano e gli hanno dato fiducia. Resta una scommessa ma per me può vincerla. Secondo me ci sono ancora un po' di scorie del recente passato. La Champions è stata una delusione tremenda, Inzaghi è andato via e ci sono state un po' di polemiche sul mercato. Chivu deve lavorare sulla testa".

Ha fatto bene Dumfries a restare?

"Secondo me sì. Con un Mondiale alle porte, è importante giocare con continuità. All’Inter ha il posto quasi assicurato, e questo lo aiuterà anche in nazionale".