TMW Inter, si svuota l'infermeria: Calhanoglu in gruppo, anche Bastoni e Lautaro sul campo

Ultime dall'allenamento in casa Inter: Hakan Calhanoglu oggi si è allenato in gruppo, mentre Henrik Mkhitaryan procede con le terapie dopo l'infortunio rimediato contro l'Atalanta nello scorso weekend, che lo terrà ai box per circa tre settimane.

Si avvicina il rientro in campo per Bastoni e Lautaro

Venendo agli altri infortunati, Alessandro Bastoni ha fatto la prima parte di allenamento in gruppo (poi ha lavorato a parte), mentre Lautaro Martinez si è allenato lontano dal campo ma ha comunque riassaggiato il campo. Tante ottime notizie in casa nerazzurra dunque, con il finale di stagione che offrirà tanto spazio a tutti.