Live TMW Inter, Sommer: "Vogliamo vincere il derby, con il Bodo sconfitta dura"

L'Inter batte il Genoa 2-0 e vola sempre più in alto verso lo scudetto. Tra poco in conferenza stampa a commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza interviene il portiere dell'Inter Yann Sommer

23.15 - comincia la conferenza stampa

Come avete vissuto l'eliminazione e come vi siete concentrati?

"Sconfitta dura contro il Bodo, qualche volta però nel calcio è così. Abbiamo giocato contro una squadra forte, ma una grande squadra deve guardare avanti. Ci siamo parlati e dopo abbiamo pensato al Genoa".

Come ti senti?

"Mi sento molto bene, una stagione è lunga ed è normale non essere sempre al top. Mi sento bene quando vedo la squadra così e fa piacere. Anche oggi abbiamo avuto il controllo della gara".

Come affronterete il derby?

"Il vantaggio in classifica può aiutare, dopo gli ultimi derby vogliamo vincerlo questa volta. Adesso abbiamo una bella situazione in classifica ma mancano ancora undici partite. Il derby sarà importante, mi piacciono queste partite".

23.19 - termina la conferenza