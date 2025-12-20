Inter sulle tracce di un giovanissimo talento del calcio tedesco: il Lipsia teme di perdere Sakar

L'Inter ha messo gli occhi su un giovane talento del calcio tedesco, ancora minorenne ma che secondo molti avrebbe un percorso assicurato di grande prospettiva, davanti a sé. Si tratta di Faik Sakar (17 anni), centrocampista offensivo sotto contratto con il Red Bull Lipsia fino al prossimo 30 giugno.

I tori rossi tedeschi temono seriamente di poter perdere Sakar, avendogli sottoposto nei tempi recenti la possibilità di prolungare il proprio contratto, firmando il primo accordo da pro con la compagine della galassia Red Bull. In ballo ci sarebbe un accordo fino al 30 giugno 2029, sul quale però è calato un certo silenzio.

Sakar al momento gioca con la squadra Under 19 del Lipsia, con la quale ha messo a segno 7 presenze nel campionato di categoria e 2 gol. Lo standby sul possibile rinnovo di contratto tiene in apprensione in Lipsia, che teme lo scippo da parte delle numerose squadre d'Europa che si stanno mostrando interessate. Secondo Sky Sports Deutschland, oltre all'Inter ci sono anche Werder Brema e Club Brugge. A partire dal 1° gennaio prossimo Sakar sarà libero di firmare con chiunque, a costo zero e per la prossima stagione, senza che sia necessario il consenso del Lipsia.