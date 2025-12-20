Zazzaroni consola l'Inter: "È fortissima, ma le manca un po' di fortuna"

L'Inter abbandona la Supercoppa Italiana: in semifinale ha la meglio il Bologna, che passa ai calci di rigore. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha detto la sua in merito alla sfida persa dai nerazzurri a Deejay Football Club su Radio Deejay.

Queste le sue parole: "L'Inter ha inciampato su Ravaglia, che in un momento pazzesco, ha fatto quattro parate incredibili, si è distinto sui rigori, poi la chiusura con Ciro, sembrava scritto tutto da uno sceneggiatore di un romanzo", ha detto.

Poi focalizzandosi sulla sconfitta nerazzurra, ha dichiarato: "Perché l'Inter cade? Manca un po' di fortuna, la squadra è fortissima, credo ci sia molta improvvisazione nel calcio, episodi ed altro che determinano. L'Inter è più forte del Bologna, un dato di fatto, la squadra di Italiano ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo ha giocato meglio l'Inter. Per me è questione di fortuna, l'Inter è stata messa sotto solo dal Napoli nel secondo tempo. Per il resto c'è sempre qualcosa che ha determina la sconfitta. In Italia l'Inter è indubbiamente la più forte, poi il Napoli subito dopo e poi vengono le altre, ma continuo a pensare che sia la più forte, lo è in questa stagione e lo era nella scorsa".