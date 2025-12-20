TMW Nico Paz acclamato dai tifosi del Como. All'allenamento presenti anche Suwarso e Ludi

Il Como nella mattinata di oggi si è allenato a porte aperte nel suo stadio, il Sinigaglia, alla presenza di qualche centinaio di sostenitore sugli spalti dei Distinti. E anche qualche volto noto, gli attuali pilastri societari del Como come il presidente Mirwan Suwarso e il direttore sportivo Carlalberto Ludi, entrambi immortalati nella foto del pezzo, di TMW.

Al termine dell'allenamento, poi, i giocatori del Como hanno raccolto l'affetto della propria gente, accorsa al loro seguito. E quindi si sono concessi per qualche minuto, per una sessione di autografi e selfie con la gente presente. Hanno partecipato, tra gli altri: Maximo Perrone, Alex Valle, Jacobo Ramon, Jesus Rodriguez, Alberto Cerri e Martin Baturina. Il più acclamato però è stato un altro, naturalmente Nico Paz.

Nell'allenamento di oggi, di fatto, è stato ufficializzato un 'nuovo acquisto' per il Como, quello del portiere Noel Tornqvist. Il Como lo aveva prelevato in estate, lasciandolo però a maturare esperienza fino al termine dell'anno solare nello stesso Mjallby dal quale è stato acquistato a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. Per lui, tra l'altro, l'esperienza nella Allsvenskan (il campionato di prima divisione in Svezia) si è rivelata particolarmente soddisfacente, oltre che fruttuosa, visto che Tornqvist ha vinto il titolo nazionale da titolare con il Mjallby.