TMW Como, tutto confermato per l'addio di Marco Sala: ha firmato con l'Avellino, i dettagli

Tutto confermato per Marco Sala all'Avellino. Il difensore 26enne lascia il Como a titolo definitivo e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com ha già firmato con la sua nuova squadra dopo aver superato le visite mediche. Ricordiamo che era a scadenza con il Como al 30 giugno 2026.

Così aveva confermato l'affare il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, a margine dell’inaugurazione di un nuovo club di tifosi a Solofra soffermandosi sull’arrivo del terzino del Como: “Sala era un’opportunità nata prima del mercato e l’abbiamo colta subito senza perdere tempo".