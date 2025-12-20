TMW
Como, tutto confermato per l'addio di Marco Sala: ha firmato con l'Avellino, i dettagli
Tutto confermato per Marco Sala all'Avellino. Il difensore 26enne lascia il Como a titolo definitivo e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com ha già firmato con la sua nuova squadra dopo aver superato le visite mediche. Ricordiamo che era a scadenza con il Como al 30 giugno 2026.
Così aveva confermato l'affare il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, a margine dell’inaugurazione di un nuovo club di tifosi a Solofra soffermandosi sull’arrivo del terzino del Como: “Sala era un’opportunità nata prima del mercato e l’abbiamo colta subito senza perdere tempo".
