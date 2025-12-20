Tiribocchi: "Ho un debole per Adams, mi ci rivedo. Può diventare tra i migliori in Serie A"

L'ex attaccante Simone Tiribocchi ha parlato sulle colonne di oggi di Tuttosport, per approfondire alcuni temi d'attualità legati al Torino: "Il Toro ha un ottimo attacco, il mio preferito è Adams. Ho un debole per lui, l'unico tra gli attaccanti granata che può fare sia la prima che la seconda punta". Aggiunge quindi 'Il Tir': "Sa far bene davvero tutto e mi ci rivedo per l'attacco alla profondità. Deve essere più continuo e se ci riuscirà, diventerà uno dei migliori in Serie A".

Tiribocchi quindi sposta anche la sua attenzione sugli altri attaccanti del Torino, come per esempio Simeone: "Mai avuto dubbi sulle sue qualità. Il Cholito aveva solo bisogno di giocare, a Napoli era chiuso da tanti campioni. Sotto porta è micidiale, serve che la squadra lo supporti adeguatamente". E su Duvan Zapata, invece, aggiunge: "Parliamo di un grande attaccante, esperto e di personalità. Il suo ritorno può aiutare il Torino anche sotto l'aspetto emotivo".

L'annata del Torino fino a oggi però è stata fin troppo altalenante. E Tiribocchi prova a spiegarsela così: "Non si può cambiare allenatore ogni anno, ricominciando tutto daccapo. Baroni è bravo e merita fiducia". Quindi conclude Tiribocchi: "So bene quanto questa tifoseria possa essere davvero un supporto importante per tutti. Peccato che oggi si sia guastato, la frattura tra club e tifosi va risolta".