Napoli-Bologna finale della Supercoppa Italiana, scelto l'arbitro: dirige Colombo
TUTTO mercato WEB
L'Associazione Italiana Arbitri ha designato la squadra di arbitri che dovranno dirigere la Supercoppa Italiana 2025, con la sfida tra Napoli e Bologna è affidata al signor Andrea Colombo della sezione di Como. A coadiuvarlo i guardalinee Berti e Vecchi, al VAR c'è Di Bello con Pezzuto a fare da assistente. Quarto uomo il signor La Penna.
NAPOLI – BOLOGNA (Lunedì 22 dicembre, h. 20:00)
COLOMBO
Assistenti: BERTI - VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: DI BELLO
AVAR: PEZZUTO
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile