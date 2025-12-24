Inter, tentazione Barcellona per De Vrij? Cerca un centrale d'esperienza a gennaio

Il Barcellona cerca un difensore a gennaio e, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, nel casting di nomi ci sarebbe anche quello del centrale dell'Inter, Stefan De Vrij. I blaugrana cercano un giocatore che abbia già esperienza, che possa inserirsi in poco tempo dunque. Al contempo, facendo fronte alla necessità di non poter investire grandi cifre. Possibilmente mancino e possibilmente un'occasione, insomma.

L'olandese è di piede destro, ma risponde al resto dei canoni richiesti. Ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con l'Inter e non si è ancora parlato di rinnovo. Da capire però se l'Inter possa considerare una sua partenza anticipata, tenendo conto del fatto che, pur giocando poco come titolare, rappresenti un "usato sicuro" che all'occorrenza ha sempre risposto presente.

Di certo rimane l'intenzione a lungo termine da parte dei nerazzurri di ringiovanire il reparto, non a caso ci sono stati dei primi contatti per il giovane Mlacic dell'Hajduk.

A De Vrij comunque non mancano le proposte. Tuttosport ha parlato di interesse dall'Arabia Saudita, dove sono anni che l'Al Ittihad ci prova, in Premier League il Nottingham Forest ci sta facendo più di un pensiero, mentre in Italia è il Bologna a essersi informato. Occhio pure al Benfica, che ha fatto un primo sondaggio nei giorni scorsi.