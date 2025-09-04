Inter, tesoretto di 20-25 milioni di euro per gennaio. Tra gli obiettivi Malick Fofana
L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport torna con l'analisi al calciomercato estivo dell'Inter, che ha deciso a un certo punto - dopo aver fallito l'assalto a Lookman dell'Atalanta - di non prendere un giocatore in grado di creare la superiorità numerica attraverso il dribbling, o che comunque non sia una priorità.
Stando a quanto si legge all'interno del quotidiano, nelle casse dell'Inter è rimasto un tesoretto quantificabile tra i 20 e i 25 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere utilizzati appunto per un dribblomane nel prossimo mercato di gennaio. Ma chi? In Inghilterra è stato fatto nelle scorse ore il nome di Iliman Ndiaye (25 anni) dell'Everton, valutato oggi circa 50 milioni di euro, ma un assalto potrebbe essere maggiormente realizzabile nei confronti del baby Malick Fofana (20 anni) dell'Olympique Lione. Neanche lui però, si legge, sarà a buon mercato.
