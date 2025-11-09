Dal ritorno della ThuLa alla prima Viola di Vanoli: le probabili dell'11° turno di A
Una domenica di fuoco per la 11ª giornata di Serie A, con cinque sfide che promettono emozioni e possibili scossoni in classifica. Si parte all’ora di pranzo con Atalanta–Sassuolo, preludio a un pomeriggio che vedrà impegnate Bologna e Napoli da una parte, Genoa e Fiorentina dall’altra. Il piatto forte arriva però in serata: Roma–Udinese alle 18:00 per la zona Europa, poi Inter–Lazio alle 20:45, big match che può pesare tantissimo nella corsa scudetto e nel morale delle due squadre. Chi scenderà in campo? Di seguito le probabili formazioni raccolte dagli inviati di TMW.
ATALANTA-SASSUOLO - Domenica 9 novembre ore 12.30
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Krstovic
Allenatore: Juric
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Allenatore: Grosso
----------
BOLOGNA-NAPOLI - Domenica 9 novembre ore 15
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga
Allenatore: Italiano
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; McTominay, Lobotka, Anguissa; David Neres, Hojlund, Elmas
Allenatore: Conte
----------
GENOA-FIORENTINA - Domenica 9 novembre ore 15
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Masini, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo
Allenatore: De Rossi
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson, Piccoli
Allenatore: Vanoli
----------
ROMA-UDINESE - Domenica 9 novembre ore 18
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
Allenatore: Gasperini
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa
Allenatore: Runjaic
----------
INTER-LAZIO - Domenica 9 novembre ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram
Allenatore: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Allenatore: Sarri
