Inter, Thuram: "Notte speciale, godiamoci ogni momento. Questo gruppo ama stare insieme"

Dopo la conquista del 21° Scudetto, Marcus Thuram ha raccontato tutta la sua emozione ai microfoni di Inter TV, celebrando il trionfo nerazzurro arrivato dopo il 2-0 al Parma.

L’attaccante francese ha descritto la serata come indimenticabile: “È una notte bellissima, speciale. Siamo campioni d’Italia e ora dobbiamo goderci ogni momento di questa vittoria”.

Nel suo intervento, Thuram ha posto l’accento sull’unità del gruppo, vero punto di forza della stagione nerazzurra: “La nostra forza è che stiamo bene insieme. Questo è un gruppo che ama condividere tutto, dentro e fuori dal campo. Abbiamo dato tutto per questa maglia e questo è il risultato”.

Parole che confermano quanto il legame tra i giocatori sia stato determinante nel percorso verso il titolo, costruito con continuità e spirito di sacrificio.

Infine, la dedica personale, come spesso accade nei momenti più importanti: “Alla mia famiglia, sempre. A mia madre, a mio padre e a mio fratello. Questa serata resterà per sempre con me”.