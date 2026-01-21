Inter, Zielinski: "È mancata concentrazione. Siamo stati poco lucidi nel finalizzare le occasioni"

Dopo il brutto ko per 3-1 contro l'Arsenal, Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Inter TV e ha analizzato la gara dei nerazzurri, trovando anche degli aspetti positivi: "Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ci è mancata la concentrazione. Abbiamo subito tre gol troppo facilmente e poi siamo stati poco lucidi per finalizzare le occasioni che ci sono capitate. Dobbiamo imparare a essere più presenti sulle seconde palle, a volte siamo troppo pigri e dobbiamo migliorare".

Ora a Milano arriverà il Pisa.

"Match di fondamentale importanza, non possiamo sottovalutare assolutamente il nostro avversario, ha creato problemi a tante. Solo dopo potremo pensare al Borussia Dortmund, lì dovremo assolutamente vincere".