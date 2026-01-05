Inter, Zielinski è rinato con Chivu: "La fiducia serve, come la libertà di divertirsi"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ieri sera ha dato una nuova riprova del suo stato di forma attuale, segnando il gol del vantaggio nella partita poi vinta 3-1 contro il Bologna. E dopo la partita ha parlato a Sport Mediaset: "Abbiamo fatto una grandissima partita, preparata bene, contro un avversario tosto che ci ha messo in difficoltà negli ultimi anni. Siamo contenti perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo portato a casa tre punti".

Da parte di Chivu sembra aver ricevuto una bella iniezione di fiducia. Da Zielinski in tal senso arriva una conferma: "La fiducia serve, come la libertà di divertirsi e mostrare le mie qualità. Poi c'è sempre la squadra che aiuta i giocatori. Sono contento di stare bene, devo dare tanto alla squadra e dobbiamo continuare su questa strada". Anche la ritrovata condizione fisica c'entra: "Fisicamente sto bene, non sento dolori. Poi devo sempre curarmi bene per essere al 100%".

Zielinski si concentra anche sui prossimi impegni dell'Inter in campionato, tra il Parma e il Napoli: "Dobbiamo concentrarci sul Parma, perché sappiamo che anche contro squadre in teoria più piccole puoi sempre soffrire. L'anno scorso eravamo 2-0 poi abbiamo pareggiato, dobbiamo concentrarci su di loro perché non sarà facile".