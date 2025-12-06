Inter, Zielinski: "Lavorato molto sulla tecnica. Prenderei l'intelligenza calcistica di Mkhitaryan"

Nel corso dell'intervista concessa al Matchday Programme, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski si è descritto in cinque parole: "Calmo, positivo, lavoratore, ambizioso e altruista".

Di cosa vai più fiero oggi e cosa hai coltivato di più nella tua carriera?

"La tecnica è una cosa su cui ho sempre lavorato molto. Fin bambino ho allenato entrambi i piedi perché volevo diventare un giocatore completo, questa è sempre stata la mia filosofia"

Quale qualità prenderesti da uno dei compagni?

"Dovrei prenderne diverse, ma dico l'intelligenza calcistica di Mkhitaryan".

L'insegnamento più importante che hai ricevuto?

"È quello di non mollare mai: è un insegnamento fondamentale che si impara solo con il tempo e l'esperienza".