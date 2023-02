Inzaghi: "Lukaku è partito bene. Lite con Barella? Tutto risolto, ma non deve succedere"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, commenta a Dazn lo 0-0 maturato in casa della Sampdoria, che fa sprofondare i nerazzurri, seconda forza del campionato, a -15 dal Napoli capolista: "Non dobbiamo guardare né avanti né indietro, venivamo da prestazioni ottime e stasera volevamo un risultato diverso. C'è tanta amarezza, come è giusto che sia".

Lukaku a che percentuale è?

"Sta lavorando tanto, sempre di più. Ha bisogno di minutaggio, oggi è partito secondo me bene, ci ha aiutato a portare palla e salire, probabilmente avrebbe potuto fare gol. Nel secondo tempo è un po' calato: noi ci siamo allungati un po' e avevo pensato di inserire Dzeko con entrambi, poi un po' di distanze si erano perse".

C'è stato un momento di tensione fra Lukaku e Barella.

"Hanno avuto questo battibecco sotto la mia panchina, me ne sono accorto immediatamente. Sono cose che non mi piacciono, a fine primo tempo ne abbiamo parlato: erano seduti uno affianco all'altro e sono sempre insieme. Tutto risolto, non deve succedere".