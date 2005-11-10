Braglia torna a Gubbio per il riscatto dopo 27 gare senza successi: è il nuovo allenatore

Di poco fa, la notizia dell'esonero di Domenico Di Carlo, ora arriva quella del suo successore: in quel di Gubbio torna in panchina Piero Braglia, che ha allenato lo scorso anno il Pontedera, poi retrocesso, e non era sotto contratto con alcun club.

Questa, la nota del club:

"As Gubbio 1910 comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra a mister Piero Braglia.

Mister Braglia torna in rossoblù dopo aver guidato la squadra nelle stagioni 22-23 e 23-24 a due quinti posti in classifica.

Al mister il più cordiale bentornato nella famiglia rossoblù".

Occasione di riscatto, dunque, per l'allenatore, la cui ultima vittoria risale ai tempi del Campobasso, nella stagione 2024-2025: era il 3 novembre 2024, e i molisani battevano la Lucchese 3-0. Poi, alternate tra rossoblù, Perugia e Pontedera, 27 gare senza successi. Ora il grande momento.