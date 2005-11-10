Serie C, i risultati dell'8ª giornata: primo successo della Pianese sul Ravenna. È crisi Cosenza

Nella giornata di ieri, e con Serie A e B ferme anche questo weekend per la pausa Nazionale, ha preso il via l'8ª giornata del campionato di Serie C, che quest'oggi vedrà poi la sua parziale conclusione: entro fine mese, infatti, saranno recuperati i confronti dei tre match delle formazioni U23, rinviati come quelli dei club della massima serie.

La domenica di terza serie ha preso il via alle 12.30, e sta proseguendo con i match delle 14.30, da poco conclusi. Primo successo per la Pianese, che mette ko un finora imbattuto Ravenna, e, sempre guardando al Girone B, si registra anche il ritorno alla vittoria del Guidonia Montecelio, che batte il Pineto; infine, si chude in parità il confronto tra Campobasso e Torres, con i molisano che sprecano tutto con un'autorete. Scendendo al Girone C, notte fonda per il Cosenza, che crolla anche contro il Foggia.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE B

Già giocate

Gubbio-Perugia 1-3

29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)

Vado-Forlì 1-0

10' Rosa

Grosseto-Sambenedettese 1-3

9' Piccoli (S), 15' Sgarbi (S), 56' Candellori (S), 76' Mastroianni (G)

Livorno-Pescara 0-1

90'+6 Sardo

Campobasso-Torres 1-1

45'+2 Corbo (C), 66' [aut.] Celesia (C)

Guidonia Montecelio-Pineto 1-0

76' Ferrari

Pianese-Ravenna 1-1

16' e 58' Bellini (B), 19' Soleri (R)

Domenica 4 ottobre

Ore 17.30 – Reggiana-Spezia

Ore 20.30 – Latina-Ostiamare

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 19*, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14*, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Vado 8, Ostiamare 7, Pineto 7*, Gubbio 7, Pianese 6, Sambenedettese 5, Latina 5, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

** due gare in meno

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Casertana 2-0

40' Orlando, 65' Fiorin

Sorrento-Casarano 2-0

25' Bolzan, 83' Loreto

Giugliano-Barletta 1-0

9' Baldé

Monopoli-Savoia 0-0

Catania-Crotone 2-1

14' Zunno (CR), 69' Insigne (CA), 90'+4 [rig.] Coda (CA)

Cosenza-Foggia 0-2

54' Ravasio, 90'+6 Petito

Domenica 4 ottobre

Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura

Ore 20.30 – Potenza-Picerno

Ore 20.30 – Salernitana-Bari

Martedì 27 ottobre

Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Sorrento 18, Potenza 16*, Bari 16*, Catania 13, Picerno 12*, Monopoli 12, Casertana 12, Cavese 11, Foggia 11, Casarano 10, Audace Cerignola 10*, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Salernitana 9*, Savoia 7, Giugliano 7, Barletta 7, Altamura 7*, Cosenza 2, Crotone 0***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** penalizzato di 6 punti

GIRONE A

Già giocate

Cittadella-AlbinoLeffe 1-2

30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2

9' Penta (A), 38' Mattioli (A), 57' Jaouhari (P), 90'+4 [aut.] Gatti (A)

Folgore Caratese-Desenzano 1-2

20' e 79' Biondi (D), 29' Pedicillo (F)

Ospitaletto-Renate 1-1

16' Gobbi (O), 90'+8 [rig.] Calì (R)

Pro Vercelli-Carpi 2-0

16' Bertoli, 65' Coccolo

Lecco-Union Brescia 2-2

13' Capello (L), 73' Casasola (U), 90'+2 Casarotto (L), 90'+7 Spagnoli (U)

Treviso-Giana Erminio 0-0

Domenica 4 ottobre

Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Novara

Ore 20.30 – Alcione-Trento

Mercoledì 14 ottobre

Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 16, Ospitaletto 15, Arzignano Valchiampo 14, Trento 13*, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Dolomiti Bellunesi 10*, Alcione 10*, Desenzano 10, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Pergolettese 8, Lumezzane 8*, Juventus Next Gen 6*, Novara 6*, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 4, Renate 3

*una gara in meno