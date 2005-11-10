Belgio, De Bruyne e Lukaku stendono la Turchia. Ngoy: "Felicissimi che siano con noi"

Nathan Ngoy, difensore del Belgio, ha parlato a RTL dopo il 3-0 rifilato in Nations League alla Turchia: "È stata una bella partita. A tratti sembrava di giocare a ping-pong, con la palla che andava dappertutto. In fase difensiva è stata dura. La chiave è stata rimanere uniti. Sono molto contento."

Le sue parole su Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, autori dei gol decisivi: "Siamo felicissimi di averli con noi. Romelu Lukaku li segna benissimo anche in allenamento, quindi il suo gol non mi sorprende affatto. È un giocatore di altissima qualità. Siamo anche molto contenti di avere Kevin. Avere giocatori come loro in squadra è fantastico per noi".