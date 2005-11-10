Stramaccioni non ha dubbi: "Kayode può diventare uno dei terzini destri più forti del mondo"

Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Messaggero per analizzare il nuovo corso azzurro targato Roberto Mancini. Di seguito le dichiarazioni dell'ex tra le altre dell'Inter.

Stramaccioni esalta i nuovi azzurri, a partire da Kayode

Dei tanti nuovi chi l'ha convinta?

"Doumbia ha convinto, Zoma avrà tempo, Kayode per me, se resta umile com'è può diventare uno dei terzini destri più forti del mondo. Ne sono convinto. Romano ha pagato i primi 30 minuti brutti come del resto i suoi compagni, ma di sicuro potenziale. Bene Ruggeri a Bursa. Vergara è entrato molto bene ma era una fase difficile della gara, con la qualità che ha lo aspetto nelle prossime partite incisivo negli ultimi metri.

Vanno sottolineate le due partite di Giorgio Scalvini, roccioso e attento nella coppia made in Zingonia con Basto. Sembrava un veterano ma era il più giovane in campo dopo Kayode e Pio. Poi menzione speciale anche per Seba Esposito: quando lo vedo così concentrato e motivato penso che possa alzare il livello".