La Casertana vuole Biancolino. Il tecnico era per ad assistere a Sorrento-Casarano

Una domenica che sembrava dovesse esser solo di campo, ma in Serie C è ripartito anche il valzer panchine, con il Gubbio che ha esonerato Domenico Di Carlo e annunciato immediatamente il ritorno di Piero Braglia, due anni dopo l'ultima volta. Attenzione però, già da ieri sera si sta parlando di panchine a rischio anche per Casarano e Casertana, e il destino delle due formazioni del Girone C potrebbe intrecciarsi presto; ovviamente sulla cosa più determinante, il prossimo allenatore.

A Caserta sembra ormai tutto deciso per l'esonero di Vinicio Espinal, ma deve essere scelto ancora il sostituto. Come già abbiamo riportato, in pole c'è Raffaele Biancolino, che è il profilo maggiormente gradito alla dirigenza, ma attenzione, proprio l'ex Avellino è finito nel mirino del Casarano. E qui arriva la nota curiosa: il trainer ieri era a Picerno, anche casa del Sorrento, e contro i rossoneri giocava il Casarano: che sia un indizio? Difficile adesso dirlo, ma di sicuro saranno ore bollenti.