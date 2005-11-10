Kosovo-Austria, le formazioni ufficiali: in campo si sfidano tre giocatori della Serie A
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Simone Bernabei
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Oggi alle 17:47Serie A
autore Simone Bernabei
04.10.2026 17:47Serie A
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Kosovo in campo contro l'Austria, per l'odierna sfida di Nations League che prenderà il via alle ore 18. Una partita in cui si sfideranno diversi giocatori attualmente in Serie A, come Vojvoda dell'Udinese e Zhegrova della Juventus per i balcanici e Romano Schmid del Frosinone per gli austriaci. Queste le formazioni ufficiali:
KOSOVO(3-4-3): Saipi; Raci, Krasniqi, Dellova; Vojvoda, Avdullahu, Hodza, Gallapeni; Zhegrova, Muriqi, Zabergja
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Bacher, Prass; Seiwald, X. Schlager; Laimer, Schmid, Wimmer; Gregoritsch
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