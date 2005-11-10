Kean in dubbio per la Turchia, Malen ha recuperato, Gattuso su Lotito: le top news delle 18

Sono diverse le notizie da segnalare nel corso del pomeriggio: dall’avvicinamento dell’Italia alla sfida contro la Turchia agli aggiornamenti dall’infermeria della Roma, passando per le parole di Gennaro Gattuso sulla Lazio e per gli aneddoti raccontati da Massimiliano Alvini al Festival dello Sport di Trento.

Italia, Kean si allena a parte: è in forte dubbio per la Turchia

L’Italia ha svolto a Casteldebole l’allenamento di rifinitura in vista della sfida contro la Turchia, ma senza Moise Kean. L’attaccante del Como non ha recuperato dalla botta rimediata contro la Francia e si è allenato a parte in palestra, aumentando i dubbi sulla sua presenza. Alle 19.30 sono previste le conferenze stampa di Roberto Mancini e Nicolò Barella, seguibili su TMW attraverso i consueti live testuali.

Roma, Malen verso il rientro: Pellegrini è già tornato in gruppo

Buone notizie per la Roma in vista della ripresa del campionato contro il Como: Donyell Malen è sulla via del recupero dopo i problemi al ginocchio ed è pronto a giocarsi una maglia da titolare in attacco. È rientrato in gruppo anche Lorenzo Pellegrini, mentre nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni di Wesley e Cristante.

Gattuso: "Con Lotito parlo e mi confronto. È una persona intelligente, un genio"

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato del rapporto con il presidente Claudio Lotito, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto diretto: "Difficilmente ho litigato con i presidenti. Mi piace che ci sia dialogo, che se ci diciamo le cose, si facciano. Mi piace parlare con gente vera. Con Lotito c'è questo rapporto qua, è il mio presidente, normale che se le cose non funzionano bisogna dirsi le cose in faccia. Ho a che fare con una persona intelligente, un genio".

Alvini e il Fantacalcio: "I miei figli non volevano parlarmi dopo Frosinone-Como"

Sempre al Festival dello Sport, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha raccontato un curioso episodio legato al Fantacalcio dopo la vittoria contro il Como: i figli, che avevano schierato diversi giocatori lariani, erano arrabbiati con lui al rientro a casa: "Gli stessi miei figli al rientro a casa erano arrabbiati. Finita la partita chiamo mia moglie e lei mi dice: 'Cosimo e Umberto non vogliono parlare con te, hanno messo tutti i giocatori del Como contro di voi al Fantacalcio'. Io avevo suggerito loro di inserire Perrone...".