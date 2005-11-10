Ferrara: "Il Mancini bis in azzurro mi fa ben sperare. Juve? Stessi problemi del calcio italiano"

Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto anche in zona mista dopo il talk sul palco del Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue principali dichiarazioni raccolte da TMW, tra bianconeri e azzurri.

L'intervista a Ciro Ferrara

Sul calcio italiano: "Siamo in difficoltà, lo vediamo in Nazionale e nelle coppe europee. Oggi è stata detta una cosa importante: vanno benissimo i calciatori stranieri, ma serve uno zoccolo duro di italiani a fare la differenza. Questo vale per tutte le società, tanto per chi lotta per non retrocedere quanto per chi lotta per il vertice. Il percorso però è molto lungo".

Sulla Juve: "Anche la Juve rientra in un problema generale da questo punto di vista, non c'è nulla di differente".

Sul Mancini bis: "Fa ben sperare, anche perché i risultati poi ti danno consapevolezza e forza per affrontare gli obiettivi successivi. Il percorso, al di là delle ultime due partite fatte molto bene, è però ancora lungo".

Sui suoi giovani azzurri preferiti: "Non faccio un nome particolare, mi auguro che tutti possano giocare con continuità nelle loro squadre. Magari anche di sbagliare, come abbiamo fatto tutti. Poi anche in Nazionale potranno togliersi delle soddisfazioni".