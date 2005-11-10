I talenti della Serie B: i giocatori del Padova che possono arrivare in Serie A

Il laterale mancino Matteo Cocchi è il giovane di belle speranze che sta ritagliandosi spazio. Ma anche i più ‘grandi’ Alessandro Dellavalle ed Emanuele Zuelli potrebbero nel prossimo futuro puntare a qualcosa in più. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Matteo Cocchi

Nato il: 01/02/2007

Luogo di nascita: Imola

Ruolo: terzino sinistro

Partite: 6 (cinque in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Inter

Profilo – Una carriera finora tutta spesa con la maglia dell’Inter, con cui ha esordito anche in Champions League, mettendosi in luce nella passata stagione di Serie C con l’Under 23 nerazzurra. In estate è arrivato il salto di qualità con l’approdo al Padova dove è diventato subito titolare vista la grande fiducia che ripone in lui (“Cocchi gioca titolare e guai chi ce lo tocca perché è un patrimonio non solo del Padova, ma di tutto il calcio italiano”, le parole di Calabro). Cocchi può giocare sia sulla linea difensiva sia come esterno di un centrocampo a cinque, ruoli che ne esaltano le qualità di corsa e la capacità di arrivare al cross per i compagni d’attacco.

Alessandro Dellavalle

Nato il: 11/05/2004

Luogo di nascita: Carignano

Ruolo: difensore centrale

Partite: 6 (cinque di campionato e una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Torino

Profilo – Tutta una carriera al Torino, fino all’esordio in Serie A, ma senza che alla fine il club granata credesse in lui fino in fondo. Arriva così il Modena a puntare su di lui dove vive una prima stagione positiva, mentre nella scorsa annata scivola nelle gerarchie trovando meno spazio. In estate arriva il Padova dove ritrova fiducia e minutaggio diventando un tassello insostituibile nella linea a tre di mister Calabro. Centrale puro, può giocare anche sul centrodestra e in casi particolari anche come terzino bloccato, fisicamente prestante e forte nel gioco aereo, ma anche capace di impostare l’azione con le proprie verticalizzazioni.

Emanuele Zuelli

Nato il: 22/11/2001

Luogo di nascita: Merano

Ruolo: centrocampista

Partite: 6 (cinque in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Padova

Profilo – Cresciuto nel ChievoVerona, con cui ha esordito in Serie B (25 presenze), prima di approdare alla Juventus dove ha vestito la maglia della Next Gen per poi approdare al Pisa per una breve parentesi. Dal 2023/24 è diventato uno dei punti fermi della Carrarese con cui ha conquistato la promozione e due salvezze di fila prima di trasferirsi in quel Padova dove ha ritrovato mister Calabro, colui che lo ha lanciato e formato nell’ultimo triennio. Centrocampista centrale, che può giocare anche da mezzala è dotato di visione di gioco e intelligenza tattica unite a tanta corsa e capacità di recuperare palloni.