Zoff: "Bravo Motta con la Lazio, personalità e padronanza della situazione"

Dino Zoff è rimasto particolarmente colpito dall'impatto avuto dal giovane Edoardo Motta sulla Lazio, col giocatore chiamato alla titolarità dopo l'infortunio di Provedel e la cessione invernale di Mandas. Queste le parole di Zoff a Lazio Style Radio: "L'ho visto e ha fatto delle cose pregevoli, è sulla strada giusta per diventare protagonista. È solo all'inizio e potranno essere delle difficoltà, ma sono felice perché mi é sembrato padrone della situazione. Mi ha fatto una gran bella impressione.

Ha dimostrato buona personalità, spero continui cosi perché a volte ci sono periodi non felici. Gli consiglio di prepararsi bene a un eventuale errore, di lavorare bene e venirne fuori nel caso".