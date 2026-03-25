Irlanda del Nord, O'Neill: "L'Italia non ci sta sottovalutando. E anche loro fanno lanci lunghi"

Michael O'Neill, commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera a Bergamo contro l'Italia, semifinale del Playoff per le qualificazioni ai Mondiali dell'area europea.

Tra le domande che sono state poste al selezionatore dei nordirlandesi, anche quella a proposito del dubbio che l'Italia stia sottovalutando la qualità della sua squadra, visto anche quanto dichiarato da Gattuso, ovvero che l'Irlanda del Nord "gioca a lanci lunghi". Questa la risposta data da O'Neill in sala stampa a Bergamo: "No, non penso a questa cosa. Anche loro fanno lanci lunghi, dal centrale all'esterno. La cosa più importante è che noi abbiamo un piano di gioco che vogliamo mettere in pratica".

Gattuso ha detto anche che l'Irlanda del Nord "ha il veleno dentro". La cosa è stata chiesta a O'Neill, che ha così risposto: "Credo sia un grande complimento per la nostra squadra. L'unica cosa che non ci può mancare è la voglia, la competitività. Abbiamo giovani calciatori che amano correre per la maggior parte della partita, dobbiamo mostrare la miglior versione di noi stessi. A prescindere dal risultato, vogliamo che l'Italia capisca la difficoltà della partita".

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