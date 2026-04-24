Israel sempre più lontano dal Torino: Petrachi pensa a Falcone e Livakovic per sostituirlo
Franco Israel ha festeggiato il suo primo compleanno da giocatore del Torino a cena fuori con Duvan Zapata, Rafa Obrador e Saul Coco, celebrando i suoi 26 anni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo futuro in Piemonte è appeso a un filo ed è difficile immaginare che possa restare ancora a lungo, visto che ha perso il posto da titolare con Marco Baroni e non lo ha ritrovato neppure con Roberto D'Aversa.
In cima alla lista di Gianluca Petrachi, responsabile dell'area tecnica del Torino, c'è Wladimiro Falcone del Lecce, seguito subito dietro da Dominik Livakovic, estremo difensore attualmente in forza alla Dinamo Zagabria, ma di proprietà del Fenerbahce. Nel mirino resta pure Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona, che però non è assolutamente la priorità. Da capire quando affondare il colpo, considerando che il croato disputerà anche il Mondiale, che potrebbe pure far lievitare il costo dell'operazione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.