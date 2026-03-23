Italia, Politano risparmiato in partitella e fasciato al polpaccio: nulla di grave per l'esterno

È iniziato il lavoro della Nazionale italiana in vista dei playoff per l’accesso ai Mondiali, con il primo allenamento del raduno svolto nel pomeriggio e concluso con una partitella a ranghi ridotti. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha potuto testare i giocatori a disposizione in una sfida cinque contro cinque che ha visto coinvolti, tra gli altri, Retegui, Buongiorno, Cambiaso, Locatelli, Spinazzola, Raspadori, Frattesi, Cambiaghi e Gatti, mentre tra i pali si sono alternati Donnarumma, Meret e Caprile.

Non ha preso parte alla partitella Matteo Politano, rimasto a bordocampo per precauzione. L’esterno offensivo si è allenato regolarmente con il gruppo ma con un evidente cerotto sul polpaccio sinistro, segno di un affaticamento che lo staff ha preferito non sottovalutare. La decisione è stata quella di risparmiarlo nella fase finale della seduta, evitando qualsiasi rischio in vista delle prossime gare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non si tratta di un problema legato a un contrasto, ma piuttosto alle fatiche accumulate nelle ultime settimane. Proprio per questo Gattuso avrebbe scelto la linea della prudenza, considerando Politano una pedina importante per gli equilibri della squadra.

In vista della sfida decisiva per la qualificazione, l’obiettivo è averlo al meglio della condizione, motivo per cui lo staff preferisce gestire con attenzione ogni minimo fastidio.