Altobelli: "Lautaro tra i migliori al mondo e interista dentro. Come me? Un po' meno"

L'ex attaccante, tra le altre di Inter e Juventus, Alessandro Altobelli è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb direttamente dal Festival dello Sport di Trento. Queste le sue parole iniziando da un ricordo di Sandro Mazzola: "Se io sono andato all'Inter il merito è suo e di Beltrami. Mi vennero a vedere al Brescia, feci due gol e dopo la partita mi aspettarono, parlammo e poi ci fu il trasferimento a Milano. Fu un'esperienza che, da tifoso nerazzurro, mi face toccare il cielo con un dito. L'Inter mi ha anche permesso di andare in Nazionale e diventare Campione del Mondo, quindi Mazzola per me è stato una fonte di lancio".

Quali sono le sue sensazioni sulla Nazionale di ora?

"Nel '82 le prime quattro partite non andarono bene: passammo il turno grazie al pareggio con il Perù. Questa è una nazionale di giovane, Mancini è stato bravo a selezionare tanti ragazzi con qualità e voglia. Sono sicuro che ci daranno grandi soddisfazioni".

Bastoni si sta scoprendo goleador pure in azzurro.

"Io non lo scopro adesso. Lo conoscevo già all'Atalanta e l'ho sempre apprezzato. Per me è uno dei migliori al mondo in questo momento".

L'Inter è la più forte del campionato?

"Penso di sì. Ci hanno messo anni per fare questa squadra, per essere competitiva. Adesso lo è e il merito è di Ausilio e Marotta: i due manager migliori che ci sono in Italia".

Pio Esposito assomiglia un po' a lei?

"In questo momento è uno dei migliori attaccanti che abbiamo in Italia. non ci sono tanti attaccanti che danno così l'anima quando giocano. Sta dando soddisfazioni all'Inter e alla Nazionale, si merita tutti gli elogi perché dà tutto. Di paragoni non ne faccio: magari è anche più forte di me, ma come dico sempre io ero più forte di tutti (ride, ndr). Ho lasciato dei ricordi e mi auguro che anche Esposito riesca a dare tante soddisfazioni".

La Roma darà filo da torcere ai nerazzurri?

"E' una squadra costruita bene, che gioca un buon calcio e i risultati la premiano. Sarebbe bello che lassù ci sia un po' di lotta anche con Milan e Napoli".

Malen continua a sorprendere.

"Lo conoscevo poco ma è un ottimo attaccante".

Lautaro ha rifiutato il Barcellona in estate per restare all'Inter.

"E' un'altra nota a suo favore: oltre ad essere uno dei migliori al mondo è anche uno innamorato della maglia. Ha rifiutato tante squadre top perché è interista dentro. Come me? Forse un po' meno (ride, ndr). Quella maglia lì se te la tolgono di dosso ti tolgono mezza vita".