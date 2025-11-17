Italia, Di Lorenzo: "Volevamo chiudere il girone con una vittoria, il passato non conta"

Il difensore dell'Italia Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro la Norvegia perso 1-4 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Una batosta.

"C'è dispiacere, volevamo chiudere il girone con una vittoria che contava tanto per noi. C'è da lavorare, abbiamo questi 4 mesi per preparare il Mondiale dove tutti vogliamo partecipare. Servirà un altro tipo di partita a marzo".

A che livello siamo?

"Nel primo tempo buona partenza, siamo riusciti a sbloccarla all'inizio. Nel secondo tempo siamo entrati con un altro atteggiamento, questo ci deve servire di stare in partita tutti i 90 minuti. Loro sono una squadra importante, c'è da fargli i complimenti. Noi dovremo sicuramente fare di più tutti quanti".

Ci sono retaggi del passato?

"Ci siamo un po' disuniti nel secondo tempo dopo aver preso il gol e questo non deve succedere. Dobbiamo metterlo bene in testa per le partite di marzo. Il passato non conta, con il mister abbiamo trovato uno spirito diverso e questo deve essere di buon auspicio per il futuro".