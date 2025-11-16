Pineto, Tisci: "Classifica meritata, prestazione importante. Non ero preoccupato"

Sesto risultato utile consecutivo, seconda vittoria di fila e quinto posto consolidato: il Pineto continua a correre. Nel post-gara contro il Carpi, il tecnico Ivan Tisci si presenta soddisfatto ma lucido nell’analisi: “La classifica si era già aperta dopo le due vittorie casalinghe. Non ero affatto preoccupato dopo le sconfitte: in questo campionato possono arrivare in qualsiasi momento. Oggi parliamo di punti importanti, abbiamo superato la metà del percorso verso i famosi 42 punti. Sono contento, i ragazzi hanno fatto una prestazione importante sin dal primo minuto, nell’atteggiamento e nell’intensità”.

Il tecnico riconosce anche il valore dell’avversario: “Affrontavamo una squadra in salute, allenata bene e con giocatori di qualità. Per fare risultato serviva una grande prestazione e l’abbiamo fatta. Ci godiamo questa vittoria e questa classifica”.

Tisci conferma la ferocia vista nel primo tempo: “È un aspetto su cui lavoriamo da sempre. Conosco questi ragazzi dall’anno scorso, so come si allenano. La prestazione non era in dubbio”. Sul rigore assegnato al Carpi, una battuta: “Se Cortesi avesse fatto il Cortesi di sempre, forse finiva pari. Ma il campo ha detto altro”.

Il mister evidenzia la crescita del gruppo: “Non amo parlare dei singoli, ma tutti stanno crescendo. D’Andrea si sacrifica, Nebuloso sta maturando, anche chi gioca meno dà segnali positivi. Lo spogliatoio è unito, e questo è fondamentale”.

Infine, un passaggio sul momento difficile vissuto alcune settimane fa: “C’è stata una tempesta in 15 giorni, tra disattenzioni ed errori. Ma non ero preoccupato: conosco il valore del gruppo. I nuovi si sono integrati subito. La società mi è stata vicina: il direttore e il presidente ci hanno sempre trasmesso serenità. Oggi raccogliamo i frutti del lavoro iniziato l’anno scorso”.