Filippo Galli scettico su Zirkzee: "Non è l'attaccante che risolverebbe i problemi del Milan"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, l'ex calciatore e dirigente rossonero Filippo Galli si è così espresso sull'attacco del Diavolo e la ricerca di un nuovo centravanti a gennaio, con due nomi specifici:

"Profili di cui si parla in ottica Milan sono quelli di Dusan Vlahovic e Zirkzee. Il serbo in forza alla Juventus è l’attaccante che mi piace di più, ma non credo che i bianconeri se ne vorranno privare, nonostante il giocatore sia in scadenza di contratto, perché andrebbe a rinforzare una diretta concorrente alla corsa per un posto in Champions. E se anche lasciasse la Juventus a parametro zero, sarebbero tutti da capire i valori dell’ingaggio (Dusan è abituato troppo bene) e delle commissioni ai procuratori, una pedaggio verso il quale il Milan non ha mai dimostrato grande passione.

Joshua Zirkzee non è dal mio punto di vista un giocatore che risolverebbe i nostri problemi. Lo dicono i suoi numeri in fatto di realizzazione: solo nel 2021-22 con l’Anderlecht ha realizzato 15 goal in 32 presenze mentre a Bologna e ora a Manchester il numero di goal realizzati è sceso drasticamente: l’olandese, pur elegante e tecnico (e spinto verso il Milan dal mio amico Ruud Gullit in una recente intervista) non è un finalizzatore, ma più un attaccante associativo, cui piace molto arretrare per dialogare con i compagni e liberare spazi, cosa che fa effettivamente molto bene in virtù di una pulizia tecnica da trequartista".