Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di oggi

Con le gare di oggi si sono definitivamente conclusi quattro gironi europei di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Il gruppo D vinto dalla Francia ha visto l'Ucraina battere 2-0 l'Islanda e conquistare il secondo posto. Il gruppo F conquistato dal Portogallo ha spedito ai play-off l'Irlanda che ha vinto al 96esimo 3-2 in Ungheria. L'Italia ha perso 4-1 a San Siro contro la Norvegia e ha concluso il gruppo I al secondo posto, tra domani e martedì si concluderanno gli altri raggruppamenti e giovedì conosceremo il nostro cammino ai play-off (semifinali il 26 marzo, finali il 31). Ma qual è la situazione dopo le gare di oggi? Ecco il quadro.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Prima fascia - Italia Turchia, Ucraina e Polonia.

Seconda fascia - Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Albania.

Terza fascia - Irlanda, Nord Macedonia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Quarta fascia - Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord.

Sedici squadre per quattro posti, semifinali e finali si disputeranno in gara secca. Le nazionali in prima fascia verranno sorteggiate per la semifinale con quelle in quarta, mentre le squadre in seconda con quelle in terza. Le nazionali che si trovano in prima e in seconda fascia giocheranno la semifinale in casa, mentre il luogo delle quattro finali verrà sorteggiato al momento degli accoppiamenti. Il sorteggio è in programma giovedì, a Zurigo.

COSA PUO' ANCORA CAMBIARE?

Nei prossimi due giorni ci saranno altre tre gare chiave. Germania-Slovacchia determinerà la vincitrice del gruppo A, Austria-Bosnia-Erzegovina il primato nel girone H. In entrambi i casi, alle squadre di casa basta un pareggio. C'è infine la sfida tra Galles e Nord Macedonia in un raggruppamento che salvo cataclismi vincerà il Belgio. Sia la nazionale balcanica che quella britannica sono già qualificate al play-off, ma chi finirà al terzo posto scivolerà in quarta fascia diventando quindi una possibile avversaria per gli azzurri già in semifinale.